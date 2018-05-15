Смертельное ДТП в Ровенской области: водитель погиб, авто вспыхнуло
Смертельное ДТП произошло сегодня, 15 мая, в Ровенской области близ села Богдашев Здолбуновского района. Столкнулись грузовой автомобиль и фургон, один из водителей погиб.
Об этом сообщает Радио Трек.
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"Грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего одна из машин загорелась. На месте происшествия работают все экстренные службы", – сообщают в издании.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Смертельное ДТП в Ровенской области: водитель погиб, авто вспыхнуло / фото UA:Ровно
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Источник: 24 Канал
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