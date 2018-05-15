Смертельна ДТП на Рівненщині: водій загинув, авто спалахнуло
Смертельна ДТП сталася сьогодні, 15 травня, на Рівненщині поблизу села Богдашів Здолбунівського району. Зіткнулися вантажний автомобіль і фургон, один із водіїв загинув.
Про це повідомляє Радіо Трек.
Читайте також: 19-річний український мотогонщик потрапив у жахливу ДТП на змаганнях в Італії: відео
"Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, внаслідок чого, одна з автівок спалахнула. На місці пригоди працюють усі екстрені служби", – повідомляють у виданні.
Всі обставини ДТП з'ясовуються.
Смертельна ДТП на Рівненщині: водій загинув, авто спалахнуло / фото UA:Рівне
Дивіться відео пожежі після ДТП на Рівненщині
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі