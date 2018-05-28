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Смертельное столкновение автобуса и легковушки произошло на Харьковщине

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На Харьковщине в результате столкновения легковушки и автобуса погиб человек
На Харьковщине в результате столкновения легковушки и автобуса погиб человек / ГУ НП

Днем 28 мая на Харьковщине на окружной дороге произошла смертельная авария с участием автомобиля ИЖ и рейсового автобуc MAN, в результате чего погиб 35-летний водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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По словам правоохранителей, вероятным виновником является как раз водитель автомобиля ИЖ, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

Информация об инциденте внесена в журнал единого учета правонарушений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП, Харківщина, жертви, ДТП, MAN, ІЖ, автобус

В результате аварии погиб водитель автомобиля ИЖ

Кроме того, работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне ужасное смертельное ДТП произошло и в Тернополе – камера видеонаблюдения зафиксировала наезд на мужчину, который сидел на бордюре.

Теги: Криминальные новости Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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