Смертельное столкновение автобуса и легковушки произошло на Харьковщине

Днем 28 мая на Харьковщине на окружной дороге произошла смертельная авария с участием автомобиля ИЖ и рейсового автобуc MAN, в результате чего погиб 35-летний водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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По словам правоохранителей, вероятным виновником является как раз водитель автомобиля ИЖ, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

Информация об инциденте внесена в журнал единого учета правонарушений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В результате аварии погиб водитель автомобиля ИЖ

Кроме того, работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне ужасное смертельное ДТП произошло и в Тернополе – камера видеонаблюдения зафиксировала наезд на мужчину, который сидел на бордюре.