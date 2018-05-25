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Автомобиль разорвало на части после столкновения с деревом под Винницей: есть жертвы

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Под Винницей ВАЗ слетел с трассы и въехал в дерево: два человека погибли
Под Винницей ВАЗ слетел с трассы и въехал в дерево: два человека погибли / ГУ НП

Накануне вблизи села Ксаверовка, что под Винницей, на автодороге Стрый – Кропивницкий – Знаменка водитель автомобиля ВАЗ-21012 не справился с управлением, пересек полосу встречного движения и в итоге въехал в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте инцидента. Кроме того, еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в больницу, передает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

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ДТП, Винница, жертвы, ВАЗ
Смертельное ДТП произошло под Винницей

Предварительно установлено, что 50-летний житель села Приборовка Липовецкого района, не справившись с управлением, пересек полосу встречного движения и допустил столкновение с деревом. В результате аварии водитель и 57-летний пассажир, его односельчанин, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один 37-летний пассажир, житель того же села, с телесными повреждениями был доставлен в больницу,
– рассказали правоохранители.

ДТП, Винница, жертвы, ВАЗ
Вследствие аварии погибли два человека и еще один попал в больницу

Добавим, что в рамках открытого уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта следователи назначили ряд экспертиз.

ДТП, Винница, жертвы, ВАЗ
Останки людей из машины пришлось извлекать сотрудникам ДСНС

Также продолжаются другие следственные действия, по итогам которых будут установлены обстоятельства и причины ДТП. В частности, специалисты будут анализировать кровь водителя на содержание алкоголя.

Видео с места смертельного ДТП под Винницей

Напомним, 23 мая на трассе Киев – Чоп возле села Чучманы Бугского района Львовской области произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще три получили телесные повреждения.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Аварии и ДТП Винница
Источник: 24 Канал
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