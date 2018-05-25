Автомобіль розірвало на шматки після зіткнення з деревом під Вінницею: є жертви

Напередодні поблизу села Ксаверівка, що під Вінницею, на автодорозі сполученням Стрий – Кропивницький – Знам`янка водій автомобіля ВАЗ-21012 не впорався з керуванням, перетнув смугу зустрічного руху та у підсумку в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля від отриманих травм померли на місці інциденту. Крім того, ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями було доправлендо лікарні.

Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля від отриманих травм померли на місці інциденту. Крім того, ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями було доправлено до лікарні, передає прес-служба Нацполіції у Вінницькій області.

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Смертельна ДТП сталася під Вінницею

Попередньо встановлено, що 50-річний житель села Приборівка Липовецького району, не впоравшись з керуванням, перетнув смугу зустрічного руху та припустився зіткнення з деревом. Внаслідок аварії водій та 57-річний пасажир, його односельчанин, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Ще одного 37-річного пасажира, жителя того ж села, з тілесними ушкодженнями було доправлено до лікарні,

– розповіли правоохоронці.



Внаслідок аварії загинули дві людини та ще одна потрапила до лікарні

Додамо, що у рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту слідчі призначили низку експертиз.



Останки людей із машини довелося витягати співробітникам ДСНС

Також тривають інші слідчі дії, за підсумками яких буде встановлено обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Зокрема, фахівці аналізуватимуть кров водія на вміст алкоголю.

Відео з місця смертельної ДТП під Вінницею

Нагадаємо, 23 травня, на трасі Київ – Чоп біля села Чучмани Буського району на Львівщині сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинули шість осіб і ще три зазанли тілесних ушкоджень.