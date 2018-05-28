В Тернополе на мужчину, который сидел на бордюре, наехал автомобиль (видео 18+)

В Тернополе 27 мая камера видеонаблюдения зафиксировала наезд на мужчину, который сидел на бордюре.

Об этом сообщает ТСН.

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Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Святослав Журовский.

"Сегодня ночью возле бара Айва (ул. Мазепы). Наезд на пешехода пьяного в дым", – написал он.

В комментариях под постом он добавил, что пострадавший не погиб и самостоятельно сел в автомобиль скорой помощи.

