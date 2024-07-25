8 декабря в Киеве закрыли движение по перегону метро между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" из-за подтопления тоннелей. Весь южный участок линии оказался оторванным от остального метрополитена. Впоследствии город запустил челночное движение от "Теремков" до "Демиевской", также заработали дополнительные маршруты наземного транспорта.

Изначально мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что участок отремонтируют через шесть месяцев. Однако теперь срок возобновления движения – осень этого года.

За полгода история с подтоплением тоннелей 2010 года строительства превратилась в перебрасывание обвинений. Фигуранты – киевская власть, "предшественники", прокуратура и "политическое давление". Радует то, что, в отличие от строительства метро на Виноградарь, на "Демиевской" работы действительно продолжаются.

24 Канал собрал последние новости о перестройке тоннелей метро синей линии.

Когда должны запустить движение

В январе Максим Шкиль, CEO холдинга MS Capital, в который входит компания Autostrada, занимающаяся ремонтом тоннелей, сообщил, что восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" планируют завершить осенью 2024 года. Изначально же городские власти заявляли о шести месяцах – срок, который истек в мае.

В июне новый срок – осень этого года – подтвердил и.о. начальника метрополитена Виктор Выговский, а позже – мэр Киева.



Виктор Выговский / Фото КГГА

Продолжается ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро – между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад. Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени,

– написал Кличко.

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Движение по участку закрыли во время управления метрополитеном Виктором Брагинским. Однако 15 марта после расследования журналистов Bihus.info он написал заявление на увольнение. С тех пор исполняет обязанности руководителя метрополитена главный инженер Виктор Выговский.

Уголовное дело

8 декабря Киевская городская прокуратура сообщила о досудебном расследовании по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь,

– говорилось в сообщении.

В июле Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям, двум должностным лицам КП "Киевский метрополитен" – начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий и главному инженеру.

Досудебным расследованием установлено, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей указанными работниками привело к разгерметизации тоннеля, наличия трещин в стенах тоннеля и его дальнейшего подтопления на участке киевского метро в пределах Оболонско-Теремковской линии,

– отмечают в прокуратуре.

Руководителей обвиняют в том, что они не проводили осмотр тоннелей, обследование и наблюдение за ослабленными конструкциями и сооружениями. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демиевская" – "Лыбедская", появлению сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени. В результате разрушились тоннели.

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Как следствие, только за период с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 миллиона гривен. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 миллионов гривен, утверждают прокуроры. В марте Виталий Кличко на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады заявил, что КГГА заложила 400 миллионов гривен в бюджете Киева на ремонт участка между станциями "Лыбедская" и "Демиевская".

"Несмотря на то, что экспертные отчеты и исследования ученых подтверждают, что проектная документация содержит некачественные проектные решения, а при строительстве была некачественно построена конструкция тоннеля этого участка, основные обвинения заключаются в якобы ненадлежащем содержании и обслуживании тоннеля, а также его эксплуатации", – отреагировали на заявление прокуратуры в метро.



Ремонтные работы / Фото Павла Авдокушина

В метрополитене ссылаются на исследования, которые установили, что при возведении конструкции тоннеля не было выполнено химического закрепления почв. Также выявлены отклонения от проектных решений при строительстве тоннеля, в частности размеры тюбингов оправы тоннеля и часть лотковых блоков не соответствуют проектным.

В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялась в полном объеме. Несмотря на очевидное политическое давление, "Киевский метрополитен" настаивает на беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Вместе с тем руководство столичного метрополитена будет доказывать безосновательность обвинения в суде,

– говорят в метро.

В ответ на заявление метрополитена в прокуратуре ответили, что имеют результаты экспертизы, которые опровергают заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями.

По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы о том, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация. Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля: нарушений и каких-либо отклонений, которые привели к разгерметизации данного тоннеля, не установлено. Однако установлено, что меры по устранению попадания воды в тоннель выполнялись в период с марта 2011 года по декабрь 2023 года без привлечения специалистов научно-исследовательских институтов, метростроя, проектных и других организаций или отдельных специалистов, которые бы установили причины повреждений и дали рекомендации по их устранению,

– утверждают прокуроры.

Также в прокуратуре отметили, что в метрополитене не предоставляли никаких экспертиз или других документов, свидетельствующих о некачественных проектных решениях во время строительства.

25 июля Киевская прокуратура сообщила, что и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" поместили под круглосуточный домашний арест по подозрению в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям.

Также постановлением суда подозреваемому запрещено общение со свидетелями и другим подозреваемым в уголовном производстве. Кроме того, он должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу. Срок действия меры пресечения – до 23 сентября 2024 года,

– говорится в сообщении.

Реакция метрополитена и Кличко

24 июля метрополитен опубликовал результаты экспертизы: говорится о некачественных проектных решениях и некачественном строительстве тоннеля метро.



Ремонтные работы / Фото Павла Авдокушина

Метрополитен ссылается на "комплексные и лабораторные исследования Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения с привлечением научных, научно-технических и профильных экспертов". Причинами размытия тоннелей называют:

оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;

оправу тоннеля построено некачественно с нарушением допусков монтажа колец;

жесткость тоннеля ниже проектной – по причине применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).

Проведенные лабораторные исследования подтверждают грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля, что также является причиной возникновения аварийной ситуации. В то же время отсутствует какая-либо информация от правоохранительных органов о проведении таких лабораторных исследований указанной экспертизы. Согласно выводам, все необходимые регламентные работы по содержанию и обслуживанию тоннеля проводились в соответствии с установленными требованиями. Стоит отметить, что левый перегонный тоннель, который построен полностью тоннелепроходческим комплексом, находится в надлежащем техническом состоянии, что также подтверждает соблюдение всех регламентных работ службой, эксплуатирующей и содержащей подземные сооружения,

– говорится в сообщении.

Киевский метрополитен обещает предоставить результаты экспертизы в правоохранительные органы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о политическом давлении:

"Учитывая очевидное политическое давление, городская власть настаивает на беспристрастном расследовании. И со всеми полученными экспертными выводами будет обращаться в суд. И отмечу, как бы не мешали и не давили, мы делаем все, чтобы до начала осени закончить ремонт участка. Работы там продолжаются круглосуточно".

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Столичное метро имеет еще несколько проблемных участков: перегон между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко", построенный до 1980 года, аварийный мост Метро 1965 года, не говоря уже о незавершенном строительстве участков на Виноградарь и Троещину. Остается надеяться, что с такими критическими последствиями горожане не столкнутся в будущем.