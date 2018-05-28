У Тернополі на чоловіка, який сидів на бордюрі, наїхав автомобіль (відео 18+)

У Тернополі 27 травня камера відеоспостереження зафіксувала наїзд на чоловіка, який сидів на бордюрі.

Про це повідомляє ТСН.

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Відео з камери відоспостереження опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Святослав Журовський.

"Сьогодні вночі біля бару Айва (вул. Мазепи). Наїзд на пішохода п'яного в дим", – написав він.

У коментарях під постом він додав, що потерпілий не загинув і самостійно сів в автомобіль швидкої допомоги.

