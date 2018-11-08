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      Смертельное столкновение автобусов: около 50 человек погибло в автокатастрофе в Зимбабве

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      В Зимбабве из-за столкновения двух автобусов погибло 47 человек, еще 70 пострадало
      В Зимбабве из-за столкновения двух автобусов погибло 47 человек, еще 70 пострадало / herald.co.zw

      В Зимбабве автобус, пытаясь обогнать грузовик столкнулся с другим автобусом. В результате аварии погибло по меньшей мере 47 человек, среди которых двое детей.

      Смертельная авария с автобусами Bolt Cutter и Smart Express произошла в среду, 7 ноября, как говорится на сайте Herald Zimbabwe.

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      По словам очевидца, водитель автобуса Smart Express пытался обогнать грузовой автомобиль, однако врезался в автобус, ехавший по встречной. вследствие этого погибло 47 человек, еще около 70 пострадало.

      У Зімбабве зіткнулися автобуси
      В Зимбабве столкнулись автобусы

      Местные жители помогали полицейским доставить пострадавших в больницу. Правоохранители считают, что число жертв может увеличиться, а местные морги почти перегружены.

      Водитель и проводник автобуса Smart Express выжили и, как говорят, скрылись с места. Ведется следствие.

      Через аварію загинули майже 50 людей
      Из-за аварии погибло почти 50 человек

      Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Зимбабве Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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