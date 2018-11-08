Смертельне зіткнення автобусів: майже 50 людей загинули в автокатастрофі у Зімбабве

У Зімбабве автобус, намагаючись обігнати вантажівку, зіткнувся з іншим автобусом. В результаті аварії загинуло щонайменше 47 людей, серед яких двоє дітей.

Смертельна аварія з автобусами Bolt Cutter та Smart Express сталася у середу, 7 листопада, як йдеться на сайті Herald Zimbabwe.

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За словами очевидця, водій автобуса Smart Express намагався обігнати вантажний автомобіль, проте врізався у автобуса, що їхав по зустрічній. внаслідок цього загинули 47 людей, ще близько 70 постраждали.



У Зімбабве зіткнулися автобуси

Місцеві жителі допомагали поліцейським доставити постраждалих в лікарні. Правоохоронці вважають, що число жертв може збільшитися, а місцеві морги майже перевантажені.

Водій та провідник автобуса Smart Express вижили і, як кажуть, втекли з місця. Ведеться слідство.



Через аварію загинули майже 50 людей