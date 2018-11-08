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      Смертельне зіткнення автобусів: майже 50 людей загинули в автокатастрофі у Зімбабве

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      У Зімбабве через зіткнення двох автобусів загинули 47 людей, ще 70 постраждали
      У Зімбабве через зіткнення двох автобусів загинули 47 людей, ще 70 постраждали / herald.co.zw

      У Зімбабве автобус, намагаючись обігнати вантажівку, зіткнувся з іншим автобусом. В результаті аварії загинуло щонайменше 47 людей, серед яких двоє дітей.

      Смертельна аварія з автобусами Bolt Cutter та Smart Express сталася у середу, 7 листопада, як йдеться на сайті Herald Zimbabwe.

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      За словами очевидця, водій автобуса Smart Express намагався обігнати вантажний автомобіль, проте врізався у автобуса, що їхав по зустрічній. внаслідок цього загинули 47 людей, ще близько 70 постраждали.

      У Зімбабве зіткнулися автобуси
      У Зімбабве зіткнулися автобуси

      Місцеві жителі допомагали поліцейським доставити постраждалих в лікарні. Правоохоронці вважають, що число жертв може збільшитися, а місцеві морги майже перевантажені. 

      Водій та провідник автобуса Smart Express вижили і, як кажуть, втекли з місця. Ведеться слідство.

      Через аварію загинули майже 50 людей
      Через аварію загинули майже 50 людей

      Теги: Жертви Аварії та ДТП Зімбабве Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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