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Смертельное землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось

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Смертельное землетрясение в Японии
Смертельное землетрясение в Японии / Фото из открытых источников

В Японии возросло число жертв мощного землетрясения. На данный момент известно о 16 погибших и более двух десятков пропавших без вести.

К тому же, три сотни людей получили ранения.

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"Разрушительное землетрясение унесло жизни 16 человек, 26 – сейчас разыскивают", – говорится в сообщении.

Отметим, стихийное бедствие повлекло за собой массовые оползни в Хоккайдо.

Власти Японии направили 6500 спасательных рабочих для восстановления электроэнергии в 1,4 миллиона семей.

Напомним, 5 сентября землетрясение магнитудой почти в 7 баллов накануне потрясло юг острова Хоккайдо. Стихия разнесла авто, дороги и электростанции. Вызвала оползни и повредила немало зданий. Без света остались миллионы жителей региона. А сейсмологи тем временем предупредили о возможности новых землетрясений.

Теги: Жертвы Стихийный бедствия Япония
Источник: 24 канал
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