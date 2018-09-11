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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельные ДТП в Украине: какие меры предпринимает власть

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О необходимости бороться с хаосом на дорогах уже в который раз говорят в правительстве. Разработана даже целая гос-программа повышения уровня безопасности дорожного движения. С помощью этой программы, хвастаются чиновники, смертность на автодорогах смогут уменьшить на треть.

В селе Лапаевка на Львовщине проживает почти три тысячи человек. В селе около десяти перекрестков, два месяца назад люди перекрывали трассу с требованием установить светофор. Ведь там часто происходили ДТП с участием пешеходов. Люди своего добились.

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"Здесь и людей сбивали, и заезжали в заборы, много аварий случалось. Но теперь уже как-то стало спокойней. Когда не было светофора мои родственники очень волновались за меня, как я перехожу дорогу и даже не пускали меня сюда", – рассказала жительница Лапаевки Екатерина.

В авариях на дорогах в Украине за семь месяцев этого года погибли уже более полутора тысяч человек, за прошлый год – почти три с половиной. А за последние 15 лет – почти 74 тысячи человек.

За три года сократить смертность на 30%, а детскую свести к нулю – такие амбициозные планы у чиновников. Ради этого целую программу написали в профильном ведомстве. Ее презентовали в конце апреля этого года. За это время успели только проверить безопасность дорог.

Сейчас мы финализируем программу выполнения "безопасности движения". Всего нам предусмотрены на пятилетний период более девяти миллиардов гривен,
– отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Однако первые весомые результаты обещают уже в этом году. Тем более, что Европейский инвестиционный банк обещает на повышение безопасности дорог в пяти украинских городах –Днепре Харькове, Киеве, Львове и Одессе – кредит в размере 75 миллионов евро.

Эксперт делает акцент на другой проблеме: за год МВД так и не воплотило в жизнь видеофиксацию нарушителей правил дорожного движения.

Однако, кроме дорог, безопасность пассажиров и водителей зависит еще и от них самих. Из мирового опыта, полную безопасность на дорогах может обеспечить только системный подход: когда и власть, и граждане придерживаются закона.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Владимир Омелян
Источник: 24 канал
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