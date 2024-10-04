Об этом проинформировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 4 октября.

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Смертельный флешмоб среди детей в соцсетях

Дмитрий Лубинец отметил, что он уже обратился к Национальной полиции с просьбой отреагировать на ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения распространения этой опасной тенденции.

В то же время Дмитрий Лубинец обратился к родителям с просьбой быть бдительными к опасностям, подстерегающих детей в интернет-сети, и сознательно относиться к киберугрозам.

"Чем больше дети знают о возможных рисках, тем более защищенными они будут, в частности от манипуляций, кибербуллинга и опасных онлайн-трендов", – подчеркнул он.