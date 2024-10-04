Про це проінформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в п'ятницю, 4 жовтня.
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Смертельний флешмоб серед дітей у соцмережах
Дмитро Лубінець зазначив, що він вже звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції.
Водночас Дмитро Лубінець звернувся до батьків з проханням бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз.
"Чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", – підкреслив він.