Про це проінформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в п'ятницю, 4 жовтня.

Дивіться також Стало відомо, директора якого інтернату на Львівщині підозрюють у зґвалтуванні дітей

Смертельний флешмоб серед дітей у соцмережах

Дмитро Лубінець зазначив, що він вже звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції.

Водночас Дмитро Лубінець звернувся до батьків з проханням бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз.

"Чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", – підкреслив він.