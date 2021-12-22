Смертельный пожар в Винницкой области: полиция открыла уголовное производство

В Винницкой области ночью 22 декабря вспыхнул пожар в загородном комплексе. По факту трагедии, унесшей жизни, полиция открыла уголовное производство.

Трагедия произошла около 3:00 в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района. Огонь вспыхнул на шестом этаже здания.

Важно Люди выпрыгивали из окон: детали пожара в гостинице в Винницкой области

Из помещения эвакуировали около 60 человек

Полицейские и спасатели эвакуировали около 60 человек, среди них – 53 ребенка. Уже через 2,5 часа пожар удалось локализовать. Однако меры по его ликвидации затянулись.

Люди во время пожара выпрыгивали из окон

Правоохранители выяснили, что во время пожара три человека выпрыгнули из окна. К сожалению, от полученных повреждений погибла девушка. Сейчас полиция устанавливает информацию о погибшей. Еще два человека попали в больницу: 43-летний мужчина и 19-летняя девушка.

Дело открыли за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. За это предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Смотрите видео пожара в гостинице в Винницкой области: