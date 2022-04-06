Смертельный туризм на Закарпатье: спасатели нашли тело мужчины в горах
Источник:ГСЧС
На Закарпатье в течение 5 апреля спасатели разыскивали в горах заблудившихся туристов. Работникам ГСЧС с поисковиками помогали и пограничники.
Около 7 часов утра поступило сообщение с просьбой о помощи из Мармаросского массива на Раховщине.
Ранее На Драгобрате в Карпатах выпало больше 2 метров снега
В помощи нуждалась группа людей из 7 человек, включая проводника. Туристов нашли в заброшенном доме лесника на полонине Лисичая. Спасатели транспортировали людей в село Деловое и передали работникам погранслужбы.
Прогулка в горы для отца и сына из Киева закончилась трагически
В 09:40 поступил звонок в отношении отца и сына из Киева. Они вышли в горы и не выходили на связь с родственниками. Последним известным местом пребывания мужчин была долина Струнга. Однако там спасатели не обнаружили следов пропавших.
Ночью волонтеры обнаружили сына с признаками обморожения ног на территории Румынии. Также во время поисков обнаружили тело мужчины. Пограничники решают вопрос транспортировки туристов на территорию Украины.
Спасатели предупреждают о сильном снеге в Карпатах
Утром 6 апреля гору Поп Иван замело снегом. Видимость ограничена – до 30 метров. Небо пасмурное, а температура воздуха опустилась до -12 градусов.
Заснеженная вершина Поп Иван / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
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