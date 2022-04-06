Смертельный туризм на Закарпатье: спасатели нашли тело мужчины в горах

На Закарпатье в течение 5 апреля спасатели разыскивали в горах заблудившихся туристов. Работникам ГСЧС с поисковиками помогали и пограничники.

Около 7 часов утра поступило сообщение с просьбой о помощи из Мармаросского массива на Раховщине.

Ранее На Драгобрате в Карпатах выпало больше 2 метров снега

В помощи нуждалась группа людей из 7 человек, включая проводника. Туристов нашли в заброшенном доме лесника на полонине Лисичая. Спасатели транспортировали людей в село Деловое и передали работникам погранслужбы.

Прогулка в горы для отца и сына из Киева закончилась трагически

В 09:40 поступил звонок в отношении отца и сына из Киева. Они вышли в горы и не выходили на связь с родственниками. Последним известным местом пребывания мужчин была долина Струнга. Однако там спасатели не обнаружили следов пропавших.

Ночью волонтеры обнаружили сына с признаками обморожения ног на территории Румынии. Также во время поисков обнаружили тело мужчины. Пограничники решают вопрос транспортировки туристов на территорию Украины.

Спасатели предупреждают о сильном снеге в Карпатах

Утром 6 апреля гору Поп Иван замело снегом. Видимость ограничена – до 30 метров. Небо пасмурное, а температура воздуха опустилась до -12 градусов.

Заснеженная вершина Поп Иван / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

К теме смотрите видео о том, как спастись, если вы потерялись в зимних горах: