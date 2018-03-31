Смертельный пожар в Кемерово: на митинг пришло несколько человек
В Кемерово в субботу, 31 марта, проходит митинг по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Жертвами пожара стали 64 человека.
Об этом сообщает DW.
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Об акции в память погибших анонсировали в соцсетях. По предварительным данным, на площадь Советов пришли около 15-20 человек. Она огорожена и окружена правоохранителями, на входе поставили металлодетекторы.
Участники митинга не выдвигают никаких требований.
Первый траурный митинг состоялся 27 марта, на него пришло около 5 тысяч человек.
К слову, российский публицист заверил, что дети, которые погибли в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, спаслись от еще худшей участи – развращения.