Смертельный пожар в Кемерово: Росгвардия сообщила, что произошло с охранниками ТЦ

Частное охранное предприятие "Центр защиты", которое до пожара работало в ТЦ "Зимняя вишня" подало заявление о ликвидации юридического лица, а вторая охранная компания "ФУЧО" была оштрафована проверяющими Росгвардии на 400 тысяч рублей (184 тысячи гривен).

Как рассказал руководитель Росгвардии Александр Хинштейн в комментарии РБК, после пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово работала выездная бригада сотрудников центрального аппарата Росгвардии.

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"В компании "Центр защиты" была бы аннулирована лицензия на охранную деятельность, но сотрудники предприятия успели прекратить ее деятельность, написав заявление о ликвидации юрлица", – отметил он и добавил, что Росгвардия в любом случае отозвала бы эти документы через суд.

В то же время Хинштейн отметил, что компания "ФУЧО") был аоштрафована на 400 тысяч рублей из-за отсутствия документов о выдаче оружия.

"Было непонятно, кому и когда они выдавали оружие", – подчеркнул директор Росгвардии.

По его словам, обе компании были основаны сыновьями покойного Павла Блинкова, который занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области.

"Двум братьям Сергею и Петру достались три частные охранные фирмы, которыми владел отец", – констатировал глава силового ведомства.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. В результате инцидента погибли 64 человека и 79 человек пострадали.