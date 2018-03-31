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Смертельна пожежа у Кемерові: Росгвардія сповістила, що сталося з охоронцями ТЦ

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ТЦ
ТЦ "Зимова вишня" у Кемерові після пожежі / Соцмережі

Приватне охоронне підприємство "Центр захисту», яке до пожежі працювало на ТЦ "Зимова вишня подало заяву про ліквідацію юридичної особи, а другу охоронну компанію "ФУЧО"(у перекладі з російської фірма "Послуги приватної охорони"– "24») було оштрафована перевіряльниками Росгвардіі на 400 тисяч рублів (184 тисячі гривень).

Як розповів керівник Росгвардії Олександр Хінштейн у коментарі РБК, після пожежі в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня"в Кемерові працювала виїзна бригада співробітників центрального апарату Росгвардіі.

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"У компанії "Центр захисту" було б анульовано ліцензію на охоронну діяльність, але співробітники підприємства встигли припинити його діяльність, написавши заяву про ліквідацію юрособи", – зауважив він і додав, що Росгвардія у будь-якому разі відкликала б ці документи через суд.

Водночас Хінштейн зауважив, що компанію "ФУЧО") було оштрафовано на 400 тисяч рублів через відсутність документів щодо видачі зброї.

"Було незрозуміло, кому та коли вони видавали зброю", – підкреслив директор Росгвардії.

За його словами, обидві компанії було засновано синами покійного Павла Блінкова, який обіймав посаду заступника начальника управління позавідомчої охорони ГУВС у Кемеровській області.

"Двом братам Сергію і Петру дісталися три приватні охоронні фірми, якими володів батько", – констатував очільник силового відомства.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Внаслідок інциденту загинули 64 особи та 79 людей постраждали.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерові Розслідування
Джерело: 24 Канал
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