Смертельна пожежа в Кемерові: на мітинг прийшло кілька людей
У Кемерові в суботу, 31 березня, триває мітинг за загиблими під час пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня". Жертвами пожежі стали 64 особи.
Про це інформує DW.
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Про акцію в пам'ять загиблих анонсували у соцмережах. За попередніми даними, на площу Советов прийшли близько 15-20 людей. Вона огороджена та оточена правоохоронцями, на вході поставили металодетектори.
Учасники мітингу не висувають жодних вимог.
Перший траурний мітинг відбувся 27 березня, на нього прийшло близько 5 тисяч осіб.
До слова, російський публіцист запевнив, що діти, які загинули в пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові, врятувалися від ще гіршої долі – розбещення.