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Смертельна пожежа в Кемерові: на мітинг прийшло кілька людей

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Смертельна пожежа в Кемерові
Смертельна пожежа в Кемерові / Фото з вільних джерел

У Кемерові в суботу, 31 березня, триває мітинг за загиблими під час пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня". Жертвами пожежі стали 64 особи.

Про це інформує DW.

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Про акцію в пам'ять загиблих анонсували у соцмережах. За попередніми даними, на площу Советов прийшли близько 15-20 людей. Вона огороджена та оточена правоохоронцями, на вході поставили металодетектори.

Учасники мітингу не висувають жодних вимог.

Перший траурний мітинг відбувся 27 березня, на нього прийшло близько 5 тисяч осіб.

До слова, російський публіцист запевнив, що діти, які загинули в пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові, врятувалися від ще гіршої долі – розбещення.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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