Смертельный пожар в Париже: подозреваемую накануне выпустили из психбольницы

Подозреваемую в поджоге жилого дома в Париже, в результате которого погибли 10 человек, госпитализировали в психбольницу по крайней мере 13 раз в течение последних 10 лет. Она как раз завершила стационарное лечение накануне пожара – 30 января.

По словам прокурора Реми Хейц, подозреваемая провела почти две недели в психиатрической больнице Парижа перед пожаром, передает сайт AP.

Читайте также: Смертельный пожар в Париже: появились данные о подозреваемой и жуткие детали трагедии

После инцидента в Париже женщину поместили в полицейскую психиатрическую больницу, но она предоставила следователям путаные ответы на вопросы. Подозреваемая заявила, что пожар не её рук дело.

Стоит отметить, что она и раньше была под следствием из-за поджога в магазине одежды. Также были две другие жалобы из-за ее психического состояния.

Что известно о смертельном пожаре в Париже?

В ночь на 5 февраля в 16 округе Парижа возник пожар в многоэтажке. Спасатели долгое время не могли добраться до эпицентра пламени, поэтому жильцы дома оказались в огненной ловушке. Огонь унес жизни 10 человек, еще около 30 – получили ранения и были доставлены в больницы.



Лишь около 6 утра удалось потушить часть пламени. Шесть пожарных получили ранения и ожоги, однако им удалось спасти из огня более полсотни человек. Мэр Парижа Анн Ильдаго объявила траур в городе из-за этой трагедии.