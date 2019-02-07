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      Смертельный пожар в Париже: подозреваемую накануне выпустили из психбольницы

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      Подозреваемую в поджоге жилого дома в Париже, в результате которого погибли 10 человек, госпитализировали в психбольницу по крайней мере 13 раз в течение последних 10 лет. Она как раз завершила стационарное лечение накануне пожара – 30 января.

      По словам прокурора Реми Хейц, подозреваемая провела почти две недели в психиатрической больнице Парижа перед пожаром, передает сайт AP.

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      После инцидента в Париже женщину поместили в полицейскую психиатрическую больницу, но она предоставила следователям путаные ответы на вопросы. Подозреваемая заявила, что пожар не её рук дело.

      Стоит отметить, что она и раньше была под следствием из-за поджога в магазине одежды. Также были две другие жалобы из-за ее психического состояния.

      Что известно о смертельном пожаре в Париже?
      В ночь на 5 февраля в 16 округе Парижа возник пожар в многоэтажке. Спасатели долгое время не могли добраться до эпицентра пламени, поэтому жильцы дома оказались в огненной ловушке. Огонь унес жизни 10 человек, еще около 30 – получили ранения и были доставлены в больницы.

      Лишь около 6 утра удалось потушить часть пламени. Шесть пожарных получили ранения и ожоги, однако им удалось спасти из огня более полсотни человек. Мэр Парижа Анн Ильдаго объявила траур в городе из-за этой трагедии.

       

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      Теги: Новости Франции Полиция Жертвы Пожар Фотоновости
      Источник: 24 канал
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