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      Смертельна пожежа в Парижі: підозрювану напередодні випустили з психлікарні

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      Підозрювану у підпалі житлового будинку у Парижі, внаслідок якої загинуло 10 людей, госпіталізовували до психлікарні принаймні 13 разів протягом останніх 10 років. Вона якраз завершила стаціонарне лікування напередодні пожежі – 30 січня.

      За словами прокурора Ремі Хейца, підозрювана провела майже два тижні в психіатричній лікарні Парижа перед пожежею, передає сайт AP.

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      Після інциденту в Парижі жінку помістили до поліцейської психіатричної лікарні, але вона надала слідчим плутані відповіді на запитання. Підозрювана заявила, що не стоїть за пожежею.

      Варто наголосити, що вона і раніше була під слідством через підпал у магазині одягу. Також були дві інші скарги через її психічний стан.

      Що відомо про смертельну пожежу в Парижі? У ніч на 5 лютого в 16 окрузі Парижа спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники довгий час не могли добратися до епіцентру полум'я, тому мешканці будинку опинилися у вогняній пастці. Вогонь забрав життя 10 осіб, ще близько 30 – отримали поранення та були доправлені до лікарень. 

      Лише близько 6 години ранку вдалося загасити частину полум'я. Шестеро пожежників отримали поранення та опіки, проте їм вдалося врятувати з вогню понад пів сотні людей. Мер Парижа Анн Ільдаго оголосила жалобу у місті через цю трагедію.

       

      blog_ava
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      Теги: Фотоновини Пожежа Новини Франції Жертви Поліція
      Джерело: 24 канал
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