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Смертельный взрыв авто в Черкассах: появились новые детали

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В Черкассах взорвался автомобиль: в полиция подтвердили смерть водителя
В Черкассах взорвался автомобиль: в полиция подтвердили смерть водителя / Соцсети

Утром 16 июня в Черкассах произошел взрыв автомобиля, в результате чего водитель погиб в больнице, куда его доставили в бессознательном состоянии. Вполне вероятно, что инцидент произошел во время движения.

Ранее 24 канал сообщал, что утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль. По информации местных СМИ, в результате погиб водитель, который был директором одного из торговых центров города.

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Вибух, Черкаси, водій, смерть, Кримінал

По информации СМИ, за рулем авто, которое взорвалось, находился его владелец

Сначала в полиции отметили, что водитель был госпитализирован, но впоследствии правоохранители все же подтвердили его смерть, но так и не уточнили личность погибшего, передает "Интерфакс-Украина".

"В результате взрыва водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения, после чего скончался в больнице", – сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Вибух, Черкаси, водій, смерть, КриміналКак говорят свидетели, взрыв произошел во время движения машины

Как подчеркивают в полиции, причина взрыва устанавливается. Местное издание "Вычерпно" со ссылкой на очевидцев в свою очередь подчеркивает, что это вроде произошло во время движения.

Как пишет местный ресурс "Прочерк", инцидент произошел на улице Сумгаитской, 21 Также журналисты пишут, что за рулем Mercedes Е 280 находился владелец, мужчина 1949 года рождения. Его после взрыва в бессознательном состоянии госпитализировали в третью городскую больницу.

Вибух, Черкаси, водій, смерть, КриміналВ полиции подтвердили смерть мужчины, но его лицо так и не обнародовали

Напомним, недавно мэр Смилы Черкасской области Алексей Цибко попал в автомобильную аварию в Кагарлыкском районе Киевской области, в результате чего чиновник был госпитализирован с переломом ребра.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Взрыв Новости Черкасс Жертвы
Источник: 24 Канал
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