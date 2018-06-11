Мэр украинского города попал в автомобильную аварию

Городской голова Смелы Черкасской области Алексей Цыбко попал в автомобильную аварию в Кагарлыкском районе Киевской области. Мэр города рассказал, что совершал маневр, чтобы избежать столкновения с авто, которое следовало по встречной полосе движения с большой скоростью и вылетел с трассы.

Об этом Цыбко рассказал в комментарии "Про все".

"Пострадавших в результате аварии больше нет. Чтобы избежать столкновения, я резко взял влево и фактически положил автомобиль на бок", – рассказал городской голова Смелы.

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"Меня госпитализировали в больницу в Мироновке. У меня сломаны ребра. Сейчас я уже дома, нахожусь на больничном. В медучреждении прошел все обследования, полиция взяла все анализы", – добавил Цыбко.

Мэр Смелы добавил, что его автомобиль Mitsubishi Pajero Sport результате ДТП получил значительные повреждения и его невозможно починить.