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Мер українського міста потрапив в автомобільну аварію

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Мер Сміли Олексій Цибко потрапив у ДТП
Мер Сміли Олексій Цибко потрапив у ДТП / Прочерк

Міський голова Сміли Черкаської області Олексій Цибко потрапив в автомобільну аварію у Кагарлицькому районі Київської області. Мер міста розповів, що здійснював маневр, щоб уникнути зіткнення з авто, яке прямувало по зустрічній смузі руху з великою швидкістю, і вилетів з траси.

Про це Цибко розповів у коментарі "Про все".

"Постраждалих внаслідок аварії більше немає. Щоб уникнути зіткнення, я взяв різко вліво і фактично поклав автомобіль на бік", – розповів міський голова Сміли.

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"Мене було госпіталізовано до лікарні в Миронівці. В мене зламані ребра. Наразі я вже вдома, перебуваю на лікарняному. У медзакладі пройшов усі обстеження, поліція взяла всі аналізи", – додав Цибко.

Мер Сміли додав, що його автомобіль Mitsubishi Pajero Sport внаслідок ДТП отримав значні пошкодження і його неможливо полагодити.

Теги: Аварії та ДТП Новини України Новини Черкас Новини політики
Джерело: 24 Канал
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