Смертельний вибух авто у Черкасах: з'явилися нові деталі

Уранці 16 червня у Черкасах стався вибух автомобіля, внаслідок чого водій загинув у лікарні, куди його було доправлено у непритомному стані. Цілком імовірно, що інцидент трапився під час руху.

Раніше 24 канал повідомляв, що уранці 16 червня у Черкасах вибухнув автомобіль. За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті загинув водій, який був директором одного із торгових центрів міста.

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За інформацією ЗМІ, за кермом авто, що вибухнуло, перебував його власник

Спершу у поліції зазначили, що водія було госпіталізовано, але згодом правоохоронці все ж підтвердили його смерть, але так і не уточнили особу загиблого, передає "Інтерфакс-Україна".

"В результаті вибуху водій автомобіля Mercedes отримав тілесні ушкодження, після чого помер у лікарні", – сповістив речник поліції Черкаській області Дмитро Грищенко.



Як кажуть свідки, вибух стався під час руху машини

Як підкреслюють у поліції, причина вибуху встановлюється. Місцеве видання "Вичерпно" з посиланням на очевидців своєю чергою підкреслює, що це начебто сталося під час руху.

Як пише місцевий ресурс "Прочерк", інцидент стався на вулиці Сумгаїтській, 21. Також журналісти пишуть, що за кермом за кермом Mercedes Е 280 перебував власник, чоловік 1949 року народження. Його після вибуху у непритомному стані було госпіталізовано до Третьої міської лікарні.



У поліції підтвердили смерть чоловіка, але його особу так і не оприлюднили

Нагадаємо, нещодавно міський голова Сміли Черкаської області Олексій Цибко потрапив в автомобільну аварію у Кагарлицькому районі Київської області, в результаті чого чиновника було госпіталізовано з переломом ребр.