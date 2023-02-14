Политзаключенный погиб в российской тюрьме. К сожалению, репрессии против украинцев во временно оккупированном Крыму ужесточаются. Об этом 24 Канала сказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.

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Репрессии будут усиливаться и дальше

За прошедшую неделю было две смерти крымских политзаключенных на территории России. Чистиков подчеркнул, что соответствующую информацию представительство вместе с правозащитниками распространило среди международного сообщества.

Мы видим, что Россия чувствует приближение своего краха и усиливает преследование украинских политзаключенных, в частности, на территории Крыма,

– отмечает заместитель представителя президента в АР Крым.

После Нового года были задержаны и сейчас находятся под стражей 6 граждан Украины из числа крымских татар. Родные и знакомые, которые пришли их поддержать, также были задержаны и привлечены к административной ответственности. В общей сложности это 26 человек, постепенно их освобождают.

Такими действиями Россия показывает усиление репрессий. Враг понимает, что движение сопротивления на территории временно оккупированного Крыма растет,

– заметил Чистиков.

Об этом свидетельствуют такие активности как: "Желтая лента", "Атеш", "Крымская боевая чайка". Они указывают на увеличение числа поклонников, которые готовы не только демонстрировать поддержку, но и к более активным действиям.

Кроме того, добавляет Чистиков, согласно информации южного командования, жители Крыма чувствуют приближение ВСУ и ждут освобождения временно оккупированного полуострова.

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