В ГПСУ сказали, сколько мужчин погибло, пытаясь незаконно пересечь границу

С начала полномасштабного вторжения украинские мужчины не имеют права без веских оснований пересекать государственную границу. Однако все же многие пытаются сделать это, подвергая свою жизнь опасности. Пограничники рассказали о количестве погибших в результате таких незаконных действий.

Из-за зимних праздников пассажиропоток на границе с разными европейскими странами достаточно динамичный. Многие решили вернуться домой, чтобы отпраздновать Рождество, Новый год и другие праздники в Украине. Однако до сих пор есть много мужчин, которые хотят убежать. В частности, о них рассказал директор Департамента Охраны госграницы Леонид Баран во время брифинга.

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Только за прошедшую неделю погибли 2 нарушителя

Генерал-майор Баран отметил, что чаще всего причиной гибели людей на границе становятся погодные условия. Кроме того, известно, что чаще всего мужчины пытаются пересечь границу в Западных областях, в частности на Закарпатье, где природа особенно жестока.

На Закарпатье, где снег, морозы, плохая видимость, течения горных рек быстры и полноводны, за последнюю неделю зафиксированы, к сожалению, факты гибели нарушителей, которые пытались пересечь государственную границу с Румынией,

– сказал он.

Кроме того, его коллега, отвечая на вопросы журналистов, констатировал, что на Рождество по григорианскому календарю – то есть 25 декабря, у пограничников появилась информация о гибели двух нарушителей в течение прошлой недели. В то же время он отметил, что за осенне-зимний период количество смертей составляет по меньшей мере 10 человек.

Следует сказать, что, по словам генерала Барана, в последнее время количество нарушителей госграницы существенно уменьшилось. Значительно больше их было после начала вторжения Россию в Украину – то есть в конце зимы и весной. Всего за все это время полномасштабной войны украинским стражам порядка удалось поймать более 8 400 мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу.

Напомним, несмотря на войну, украинские пограничники не теряют чувство юмора. Недавно в госструктуре потролили кремлевского диктатора Путина кадрами из фильма "Властелин колец". Карлику сказали, приведя цитату из фильма, что он не пройдет через границу.