Премьер-министр Польши заявил, что он сторонник смертной казни за тяжкие преступления. Об этом он сказал в прямом эфире в фейсбуке 2 января.

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Премьер Польши поддерживает смертную казнь

В Фейсбуке Моравецкий отвечал на вопросы интернет-пользователи в прямом эфире. Один человек задал вопрос, поможет ли введение смертной казни за тяжелые преступления сдержать польских политиков "уничтожить и разграбить польскую собственность, свести граждан к рангу рабов".

Премьер Польши в ответ заявил, что его правительство занимается национализацией предприятий, распроданных предшественниками, а в пример "рабства" привело повышение теми же предшественниками пенсионного возраста. При этом он сказал, что поддерживает смертную казнь за тяжкие преступления.

Я воспользуюсь этим фрагментом, чтобы сказать, что в целом я считаю, что с этой смертной казнью мы должны переосмыслить ее, а не действовать поспешно, как современный мир, чтобы быстро ее ликвидировать. По моему мнению, за тяжкие преступления должна быть разрешена смертная казнь,

– сказал Моравецкий.

В Польше не применяли смертную казнь более 30 лет