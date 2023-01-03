Прем’єр-міністр Польщі заявив, що він прихильник смертної кари за найважчі злочини. Про це він сказав у прямому ефірі в фейсбуці 2 січня.
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Прем'єр Польщі підтримує смертну кару
У фейсбуці Моравецький відповідав на запитання інтернет-користувачі в прямому ефірі. Одна людина поставила запитання, чи допоможе запровадження смертної кари за найтяжчі злочини стримати польских політиків "знищити й розграбувати польську власність, звести громадян до рангу рабів".
Прем’єр Польщі у відповідь заявив, що його уряд займається націоналізацією підприємств, розпроданих попередниками, а як приклад "рабства" навів підвищення тими ж попередниками пенсійного віку. При цьому він сказав, що підтримує смертну кару за найважчі злочини.
Я скористаюся цим фрагментом, щоб сказати, що в цілому я вважаю, що з цією смертною карою, ми повинні переосмислити її, а не діяти поспішно, як сучасний світ, щоб швидко її ліквідувати. На мою думку, за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара,
– сказав Моравецький.
У Польщі не застосовували смертну кару понад 30 років
- Водночас востаннє смертний вирок у Польщі застосували ще при комуністах у квітні 1988 року. Натомість офіційно скасували її у 1997 році з ухваленням нового кримінального кодексу, який набув чинності з 1998 року.
- Крім того, Польща взяла на себе зобов’язання як член Ради Європи не запроваджувати смертну кару у своє законодавство й приєдналась до протоколів №6 і №13 Європейської конвенції з прав людини 1950 року, які скасовують смертну кару у мирний і воєнний час.