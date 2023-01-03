Прем’єр-міністр Польщі заявив, що він прихильник смертної кари за найважчі злочини. Про це він сказав у прямому ефірі в фейсбуці 2 січня.

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Прем'єр Польщі підтримує смертну кару

У фейсбуці Моравецький відповідав на запитання інтернет-користувачі в прямому ефірі. Одна людина поставила запитання, чи допоможе запровадження смертної кари за найтяжчі злочини стримати польских політиків "знищити й розграбувати польську власність, звести громадян до рангу рабів".

Прем’єр Польщі у відповідь заявив, що його уряд займається націоналізацією підприємств, розпроданих попередниками, а як приклад "рабства" навів підвищення тими ж попередниками пенсійного віку. При цьому він сказав, що підтримує смертну кару за найважчі злочини.

Я скористаюся цим фрагментом, щоб сказати, що в цілому я вважаю, що з цією смертною карою, ми повинні переосмислити її, а не діяти поспішно, як сучасний світ, щоб швидко її ліквідувати. На мою думку, за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара,

– сказав Моравецький.

У Польщі не застосовували смертну кару понад 30 років