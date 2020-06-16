В США возобновляют смертную казнь на федеральном уровне
В Соединенных Штатах впервые с 2003 года возобновят смертную казнь. К высшей мере наказания уже осудили четырех человек.
Казни запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа текущего года, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
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Смертная казнь убийцам
Четырех преступников осудили за убийство детей, двое из них были обвинены в изнасиловании несовершеннолетних.
Генеральный прокурор США Уильям Барр отметил, что все преступники прошли судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами США.
Четыре убийцы, даты казни которых были установлены, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей Конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия,
– заявил он
Казни в США: что нужно знать
- Последний раз высшая мера наказания в США проводилась в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.
- Смертная казнь применяется в США в некоторых штатах. Конгресс США своим актом установил, что высшая мера может применяться только в отношении преступников, совершивших жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами.
- Сегодня смертная казнь остается в 31 штате Америки, 19 ее не применяют.