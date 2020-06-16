В Соединенных Штатах впервые с 2003 года возобновят смертную казнь. К высшей мере наказания уже осудили четырех человек.

Казни запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа текущего года, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

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Смертная казнь убийцам

Четырех преступников осудили за убийство детей, двое из них были обвинены в изнасиловании несовершеннолетних.

Генеральный прокурор США Уильям Барр отметил, что все преступники прошли судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами США.

Четыре убийцы, даты казни которых были установлены, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей Конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия,

– заявил он

Казни в США: что нужно знать