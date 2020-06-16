В Сполучених Штатах вперше з 2003 року відновлять смертну кару. До найвищої міри покарання вже засудили чотирьох осіб.

Страти заплановані на 13, 15 та 17 липня, а також 28 серпня поточного року, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.

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Смертна кара вбивцям

Чотирьох злочинців засудили за вбивство дітей, двоє з них були звинувачені за зґвалтування неповнолітніх.

Генеральний прокурор США Вільям Барр зазначив, що усі злочинці пройшли судовий розгляд відповідно Конституції і законів США.

Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені, пройшли через повний судовий розгляд відповідно до нашої Конституції і законів. Ми зобов'язані жертвам цих жахливих злочинів і їхнім сім'ям привести у виконання вирок, винесений нашою системою правосуддя,

– заявив він

Страти в США: що треба знати