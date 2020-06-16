У США відновлюють смертну кару на федеральному рівні
В Сполучених Штатах вперше з 2003 року відновлять смертну кару. До найвищої міри покарання вже засудили чотирьох осіб.
Страти заплановані на 13, 15 та 17 липня, а також 28 серпня поточного року, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.
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Смертна кара вбивцям
Чотирьох злочинців засудили за вбивство дітей, двоє з них були звинувачені за зґвалтування неповнолітніх.
Генеральний прокурор США Вільям Барр зазначив, що усі злочинці пройшли судовий розгляд відповідно Конституції і законів США.
Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені, пройшли через повний судовий розгляд відповідно до нашої Конституції і законів. Ми зобов'язані жертвам цих жахливих злочинів і їхнім сім'ям привести у виконання вирок, винесений нашою системою правосуддя,
– заявив він
Страти в США: що треба знати
- Востаннє найвища міра покарання у США проводилась у 2003 році. Відтоді діяв неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін'єкцій.
- Смертна кара застосовується в США в деяких штатах. Конгрес США своїм актом встановив, що вища міра може застосовуватися тільки щодо злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами.
- Сьогодні смертна кара залишається в 31 штаті Америки, 19 її не застосовують.