Смертоносная буря бушует над Шри-Ланкой: есть погибшие

В течение последней недели пять человек погибли и свыше 8 тысяч пострадали в результате штормового ветра и ливней на Шри-Ланке.

Об этом сообщает Reuters.

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Молния убила трех человек, четвертый погиб в результате оползня, а пятый человек умер от падения дерева,

– информируют чиновники в Центре управления катастрофами страны.

Из-за плохой погоды более 200 домов были частично или полностью разрушены. Согласно прогнозам синоптиков, на Шри-Ланке ожидаются сильные осадки, в частности в районе Сабарагамува могут выпасть около 150мм, в провинциях Восточная и Центральная и округах Галле и Матара – по 100 мм.

Минимум 252 человека эвакуированы из своих домов в связи с тем, что из-за непогоды более 200 домов разрушены или сильно повреждены.

Heavy monsoon rains in Sri Lanka have killed five people in Sri Lanka, prompting authorities to warn against landslides and floods in low-lying areas https://t.co/4ACTWCi2DR via @reuters pic.twitter.com/GM9GdMrkD2 — Climate Central (@ClimateCentral) 21 мая 2018 г.

Напомним, в прошлом году Шри-Ланка претерпела мощные и сокрушительные наводнения и оползни. Вследствие чрезвычайной ситуации погибли по меньшей мере 164 человека, еще 104 человека считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что после проливных дождей 27 мая около полумиллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.