Смертоносна буря вирує над Шрі-Ланкою: є загиблі
Протягом останнього тижня п'ятеро людей загинуло і понад 8 тисяч постраждали в результаті штормового вітру і злив на Шрі-Ланці.
Про це повідомляє Reuters.
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Блискавка вбила трьох людей, четвертий загинув внаслідок зсуву ґрунту, а п'ята людина померла від падіння дерева,
– інформують чиновники в Центрі управління катастрофами країни.
Через погану погоду понад 200 будинків були частково або повністю зруйновані. Згідно з прогнозами синоптиків, у Шрі-Ланці очікуються сильні опади, зокрема в районі Сабарагамува можуть випасти близько 150мм, в провінціях Східна і Центральна і округах Галле і Матара – по 100 мм.
Щонайменше 252 людини евакуйовані зі своїх осель у зв'язку з тим, що через негоду понад 200 будинків зруйновані або сильно пошкоджені.
Нагадаємо, минулого року Шрі-Ланка зазнала потужних та нищівних повеней і зсувів. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули щонайменше 164 людини, ще 104 особи вважаються зниклими безвісти.
Зазначається, що після проливних дощів 27 травня близько півмільйона людей змушені були покинути свої домівки.