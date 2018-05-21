Смертоносна буря вирує над Шрі-Ланкою: є загиблі

Протягом останнього тижня п'ятеро людей загинуло і понад 8 тисяч постраждали в результаті штормового вітру і злив на Шрі-Ланці.

Про це повідомляє Reuters.

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Блискавка вбила трьох людей, четвертий загинув внаслідок зсуву ґрунту, а п'ята людина померла від падіння дерева,

– інформують чиновники в Центрі управління катастрофами країни.

Через погану погоду понад 200 будинків були частково або повністю зруйновані. Згідно з прогнозами синоптиків, у Шрі-Ланці очікуються сильні опади, зокрема в районі Сабарагамува можуть випасти близько 150мм, в провінціях Східна і Центральна і округах Галле і Матара – по 100 мм.

Щонайменше 252 людини евакуйовані зі своїх осель у зв'язку з тим, що через негоду понад 200 будинків зруйновані або сильно пошкоджені.

Heavy monsoon rains in Sri Lanka have killed five people in Sri Lanka, prompting authorities to warn against landslides and floods in low-lying areas https://t.co/4ACTWCi2DR via @reuters pic.twitter.com/GM9GdMrkD2 — Climate Central (@ClimateCentral) 21 мая 2018 г.

Нагадаємо, минулого року Шрі-Ланка зазнала потужних та нищівних повеней і зсувів. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули щонайменше 164 людини, ще 104 особи вважаються зниклими безвісти.



Зазначається, що після проливних дощів 27 травня близько півмільйона людей змушені були покинути свої домівки.