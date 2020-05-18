Смешные аватарки для украинских политиков
В фейсбуке появилась возможность создать аватар, который можно использовать в комментариях, сториз и мессенджере как стикер. 24 канал решил создать виртуальные аналоги наших политиков. Что из этого получилось – читайте в нашем материале.
У соціальній мережі фейсбук з’явився новий тренд – можна створити персонажа, який буде схожий на власника або на політика, зазначає 24 канал.
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Ми створили аватари Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова, Міхеіла Саакашвілі, Юлії Тимошенко, Петра Порошенко та Віктора Медведчука.
Аватар Володимира Зеленського / Фото: 24 каналу
Аватар Дмитра Разумкова / Фото: 24 каналу
Аватар Міхеіла Саакашвілі / Фото: 24 каналу
Аватар Юлії Тимошенко / Фото: 24 каналу
Аватар Петра Порошенка / Фото: 24 каналу
Аватар Віктора Медведчука / Фото: 24 каналу
Такий аватар може створити кожен користувач соціальної мережі фейсбук.
Як створити персонажа: покрова інструкція
- зайдіть у додаток Facebook на смартфоні та перейдіть в меню (три горизонтальних лінії внизу екрану);
- прокрутіть до низу та виберіть "Ще";
- натисніть на "Аватари";
- створіть свого персонажа. Можна обрати тон шкіри, форму обличчя і очей, зачіску, одяг та інші деталі;
- натисніть на галочку і збережіть аватар.