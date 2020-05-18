Смішні аватарки для українських політиків

У фейсбуці з'явилась можливість створити аватар, можна використовувати в коментарях, сторіз і месенджері як стікер. 24 канал вирішив створити віртуальні аналоги наших політиків. Що з цього вийшло – читайте в нашому матеріалі.

У соціальній мережі фейсбук з’явився новий тренд – можна створити персонажа, який буде схожий на власника або на політика, зазначає 24 канал.

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Ми створили аватари Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова, Міхеіла Саакашвілі, Юлії Тимошенко, Петра Порошенко та Віктора Медведчука.



Аватар Володимира Зеленського / Фото: 24 каналу



Аватар Дмитра Разумкова / Фото: 24 каналу



Аватар Міхеіла Саакашвілі / Фото: 24 каналу



Аватар Юлії Тимошенко / Фото: 24 каналу



Аватар Петра Порошенка / Фото: 24 каналу



Аватар Віктора Медведчука / Фото: 24 каналу

Такий аватар може створити кожен користувач соціальної мережі фейсбук.

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