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Смішні аватарки для українських політиків

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Аватарки українських політиків
Аватарки українських політиків / 24 канал

У фейсбуці з'явилась можливість створити аватар, можна використовувати в коментарях, сторіз і месенджері як стікер. 24 канал вирішив створити віртуальні аналоги наших політиків. Що з цього вийшло – читайте в нашому матеріалі.

У соціальній мережі фейсбук з’явився новий тренд – можна створити персонажа, який буде схожий на власника або на політика, зазначає 24 канал

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Ми створили аватари Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова, Міхеіла Саакашвілі, Юлії Тимошенко, Петра Порошенко та Віктора Медведчука. 

Зеленський
Аватар Володимира Зеленського / Фото: 24 каналу


Аватар Дмитра Разумкова / Фото: 24 каналу


Аватар Міхеіла Саакашвілі / Фото: 24 каналу


Аватар Юлії Тимошенко / Фото: 24 каналу


Аватар Петра Порошенка / Фото: 24 каналу


Аватар Віктора Медведчука / Фото: 24 каналу

Такий аватар може створити кожен користувач соціальної мережі фейсбук. 

Як створити персонажа: покрова інструкція

  1. зайдіть у додаток Facebook на смартфоні та перейдіть в меню (три горизонтальних лінії внизу екрану);
  2. прокрутіть до низу та виберіть "Ще";
  3. натисніть на "Аватари";
  4. створіть свого персонажа. Можна обрати тон шкіри, форму обличчя і очей, зачіску, одяг та інші деталі;
  5. натисніть на галочку і збережіть аватар.
Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Додатки Дмитро Разумков Віктор Медведчук Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Петро Порошенко Міхеїл Саакашвілі Facebook
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