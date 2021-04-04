Самые смешные мемы недели: велосипед Голобородько и цепь Зеленского
В студию "Права на власть" привезли велосипед "слуги народа" Василия Голобородько. Владимир Зеленский увеличил президентскую цепь. Анна Колесник и "надо валить из этой страны". Во время следующего заседания СНБО могут ввести санкции против коронавируса. Такими были главные темы мемов в течение уходящей недели.
Источник:24 канал
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Велосипед Голобородько
В студию ток-шоу "Право на власть" с Натальей Мосейчук привезли велосипед. Это якобы то самое легендарное транспортное средство, на котором ездил главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько.
Два года назад киногерой Василий Голобородько "въехал в жизнь украинцев" на этом велосипеде. Два года назад, 31 марта 2019 года, актер студии "95 Квартал" Владимир Зеленский пришел на выборы президента и победил на них,
– заявила ведущая.
Зрители креатива не оценили. В частности, в сети шутили, что "Право на власть" становится "Эпицентром".
Велосипед в студии "Права на власть": смотрите видео
Цепь Зеленского
Президент Владимир Зеленский сменил вид Знака президента Украины – орденской цепи. Отныне вместо 12 звеньев будет 16. Украинцы не могли остаться в стороне такой реформы.
"Надо валить из этой страны".
Во время заседания Верховной Рады нардепка от "Слуги народа" Анна Колесник переписывалась с мужчиной по имени "Стас". В одном из сообщений народная избранница заявила, что "надо валить из этой страны". Впоследствии Колесник объяснила, что имела в виду лишь путешествие на майские праздники.
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В Украине продолжается вакцинация и борьба с коронавирусом
К сожалению, Украина устанавливает новые коронавирусные рекорды. Между тем украинцев продолжают прививать препаратом Covishield от AstraZeneca.
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