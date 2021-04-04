В студию "Права на власть" привезли велосипед "слуги народа" Василия Голобородько. Владимир Зеленский увеличил президентскую цепь. Анна Колесник и "надо валить из этой страны". Во время следующего заседания СНБО могут ввести санкции против коронавируса. Такими были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Над чем смеялись украинцы с 28 марта по 4 апреля читайте в материале.

Заметьте Девушка убегала, когда мужчина пытался сделать ей предложение: курьезное видео

Велосипед Голобородько

В студию ток-шоу "Право на власть" с Натальей Мосейчук привезли велосипед. Это якобы то самое легендарное транспортное средство, на котором ездил главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько.

Два года назад киногерой Василий Голобородько "въехал в жизнь украинцев" на этом велосипеде. Два года назад, 31 марта 2019 года, актер студии "95 Квартал" Владимир Зеленский пришел на выборы президента и победил на них,

– заявила ведущая.

Зрители креатива не оценили. В частности, в сети шутили, что "Право на власть" становится "Эпицентром".

Велосипед в студии "Права на власть": смотрите видео

На "Право на владу" принесуть м'яч і ворота. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) March 31, 2021

Якщо ваша дитина почала виносити речі з хати, то можливо вона не наркоман, а просто подивилась "Право на владу" https://t.co/VnxBH2eg0a — • Графиня з вином° • (@_branitskaya_) April 1, 2021

Офіційно заявляю:

5 років тому, в мого діда Петра цинічно, прямо на очах спиздили велосипед. Ми шукали його кілька років - так і не знайшли, і ось, вчора, під час перегляду програми "Право на владу" мій дід охуїв побачивши свій велосипед в студії.

Позив до суду вже готується. pic.twitter.com/kKSJfL4nVZ — SV_Ivan (@ValVanchik) April 2, 2021

Цепь Зеленского

Президент Владимир Зеленский сменил вид Знака президента Украины – орденской цепи. Отныне вместо 12 звеньев будет 16. Украинцы не могли остаться в стороне такой реформы.

Яких ще реформ тобі не вистачає!? pic.twitter.com/RduoJRIwlL — Пороблено (@cgtr) April 1, 2021

Це саме те, чого ми всі чекали. Дякую!https://t.co/NkFWHi3pG4 — Неисправимый Мизантроп (@gladenkoa) March 30, 2021

"Надо валить из этой страны".

Во время заседания Верховной Рады нардепка от "Слуги народа" Анна Колесник переписывалась с мужчиной по имени "Стас". В одном из сообщений народная избранница заявила, что "надо валить из этой страны". Впоследствии Колесник объяснила, что имела в виду лишь путешествие на майские праздники.

Обратите внимание Мем "Гарольд, скрывающий боль" использовали для призыва к вакцинации против COVID-19

Після пропозиції "Пора валити" песимісти запитують "Куди?", Оптимісти - "Кого?", А реалісти - "З чого?" — Andrzej (@AndriiReal) March 31, 2021

В Украине продолжается вакцинация и борьба с коронавирусом

К сожалению, Украина устанавливает новые коронавирусные рекорды. Между тем украинцев продолжают прививать препаратом Covishield от AstraZeneca.