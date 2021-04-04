У студію "Права на владу" привезли велосипед "слуги народу" Василя Голобородька. Володимир Зеленський збільшив президентський ланцюг. Анна Колісник та "треба валити з цієї країни". Під час наступного засідання РНБО можуть запровадити санкції проти коронавірусу. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.

Над чим сміялися українці з 28 березня до 4 квітня читайте у матеріалі.

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Велосипед Голобородька

У студію ток-шоу "Право на владу" з Наталією Мосейчук привезли велосипед. Це нібито той самий легендарний транспортний засіб, на якому їздив головний герой серіалу "Слуга народу" Василь Голобородько.

Два роки тому кіногерой Василь Голобородько "в'їхав у життя українців" на цьому велосипеді. Два роки тому, 31 березня 2019 року, актор студії "95 Квартал" Володимир Зеленський прийшов на вибори президента і переміг на них,

– заявила ведуча.

Глядачі креативу не оцінили. Зокрема, у мережі жартували, що "Право на владу" стає "Епіцентром".

Велосипед у студії "Права на владу": дивіться відео

На "Право на владу" принесуть м'яч і ворота. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) March 31, 2021

Якщо ваша дитина почала виносити речі з хати, то можливо вона не наркоман, а просто подивилась "Право на владу" https://t.co/VnxBH2eg0a — • Графиня з вином° • (@_branitskaya_) April 1, 2021

Офіційно заявляю:

5 років тому, в мого діда Петра цинічно, прямо на очах спиздили велосипед. Ми шукали його кілька років - так і не знайшли, і ось, вчора, під час перегляду програми "Право на владу" мій дід охуїв побачивши свій велосипед в студії.

Позив до суду вже готується. pic.twitter.com/kKSJfL4nVZ — SV_Ivan (@ValVanchik) April 2, 2021

Ланцюг Зеленського

Президент Володимир Зеленський змінив вигляд Знака президента України – орденського ланцюга. Відтепер замість 12 ланок буде 16. Українці не могли залишитися осторонь такої реформи.

Яких ще реформ тобі не вистачає!? pic.twitter.com/RduoJRIwlL — Пороблено (@cgtr) April 1, 2021

Це саме те, чого ми всі чекали. Дякую!https://t.co/NkFWHi3pG4 — Неисправимый Мизантроп (@gladenkoa) March 30, 2021

"Треба валити з цієї країни".

Під час засідання Верховної Ради нардепка від "Слуги народу" Анна Колісник переписувалася з чоловіком на ім'я "Стас". В одному з повідомлень народна обраниця заявила, що "треба валити з цієї країни". Згодом Колісник пояснила, що мала на увазі лише мандрівку на травневі свята.

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Після пропозиції "Пора валити" песимісти запитують "Куди?", Оптимісти - "Кого?", А реалісти - "З чого?" — Andrzej (@AndriiReal) March 31, 2021

В Україні триває вакцинація і боротьба з коронавірусом

На жаль, Україна встановлює нові коронавірусні рекорди. Тим часом українців продовжують щеплювати препаратом Covishield від AstraZeneca.