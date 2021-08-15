Редакция 24 канала собрала самые смешные, по нашему мнению, фотожабы и мемы. Что из этого вышло – смотрите дальше.

Важно Художник рисует абсурдные комиксы с тонким юмором, которые развеселят любого: фото

Дрифт на Софийской площади

Рэперша Alyona Alyona, которая приняла участие в скандальном дрифте в центре Киева, и стала главной героиней большинства мемов. Кроме нее, пользователи высмеяли и Red Bull, и полицию, отделение которой расположено рядом с местом инцидента.

Некоторые комментаторы в сети настаивали на том, чтобы не очищать брусчатку, потому что гонщики "нарисовали" восьмерку и это будет подарком на 8 марта.



Нужно продавать в комплекте / Фото "Цензор.НЕТ"



Отделение полиции расположено рядом с местом инцидента / Фото Publika.ua



Как на дрифт реагировала полиция / Фото "Свідок"



Alyona Alyona составила конкуренцию коммунальщикам / Фото Victor Bened



Очень понятное объяснение / Фото my.ua



Делали рекламу Red Bull, а получилась реклама Karcher / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"



Новое "украшение" Софийской площади / Фото Victor Bened

Вакцинация продолжается

Вакцинация в Украине набирает обороты, и уже немало людей проверили на себе эффект от "чипизации". Конечно же, большинство разочаровались, так как светиться в темноте они не начали, да и 5G по-прежнему раздавать не получается.



Некоторых людей очень трудно понять / Фото 24 канала



Не надо так делать / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"



Слишком жизненно / Фото GONI Мемаси



Поймут не все / Фото GONI Мемаси



Потому что нужно внимательно выбирать свое окружение / Фото Ульяны Супрун

Как выживают возле ОП фантастические звери

Возле Офиса Президента поселились необычные жители. Теперь, кроме митингующих, там можно будет увидеть еще и фантастических зверей, образы которых позаимствовали из произведений украинской художницы Марии Примаченко.



Фантастические звери под ОП / Фото Victor Bened