Редакція 24 каналу зібрала найсмішніші, на нашу думку, фотожаби та меми. Що з цього вийшло – дивіться далі.

Важливо Художник малює абсурдні комікси з тонким гумором, які розвеселять будь-кого: фото

Дрифт на Софійській площі

Реперка Alyona Alyona, що взяла участь у скандальному дрифті у центрі Києва, і стала головною героїнею більшості мемів. Окрім неї, користувачі висміяли і Red Bull, і поліцію, відділення якої розташоване поруч з місцем інциденту.

Деякі коментатори в мережі наполягали на тому, щоб не очищати бруківку, адже гонщики "намалювали" вісімку і це буде подарунком на 8 березня.

Треба продавати у комплекті
Треба продавати у комплекті / Фото "Цензор.НЕТ"


Відділення поліції було поруч з місцем інциденту / Фото Publika.ua


Як на дрифт реагувала поліція / Фото "Свідок"


Alyona Alyona склала конкуренцію комунальникам / Фото Victor Bened


Дуже зрозуміле пояснення / Фото my.ua

Робили рекламу Red Bull, а вийшла реклама Karcher
Робили рекламу Red Bull, а вийшла реклама Karcher / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"

Нова
Нова "прикраса" Софійської площі / Фото Victor Bened

Вакцинація триває

Вакцинація в Україні набирає обертів і вже чимало людей перевірили на собі ефект від "чіпування". Звісно ж, більшість розчарувалися, адже світитися у темряві вони не почали, та й 5G, як і раніше, роздавати не виходить.

Деяких людей дуже важко зрозуміти
Деяких людей дуже важко зрозуміти / Фото 24 каналу

Не треба так робити
Не треба так робити / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"

Занадто життєво
Занадто життєво / Фото GONI Мемаси

Зрозуміють не всі
Зрозуміють не всі / Фото GONI Мемаси

Бо треба уважно обирати своє оточення
Бо треба уважно обирати своє оточення / Фото Уляни Супрун

Як виживають біля ОП фантастичні звірі

Біля Офісу Президента оселилися незвичні мешканці. Тепер, крім мітингувальників, там можна буде побачити ще й фантастичних звірів, образи яких запозичили з творів української художниці Марії Примаченко.


Фантастичні звірі під ОП / Фото Victor Bened

Не факт, що під ОП безпечно
Не факт, що під ОП безпечно / Фото Victor Bened