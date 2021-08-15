Редакція 24 каналу зібрала найсмішніші, на нашу думку, фотожаби та меми. Що з цього вийшло – дивіться далі.
Важливо Художник малює абсурдні комікси з тонким гумором, які розвеселять будь-кого: фото
Дрифт на Софійській площі
Реперка Alyona Alyona, що взяла участь у скандальному дрифті у центрі Києва, і стала головною героїнею більшості мемів. Окрім неї, користувачі висміяли і Red Bull, і поліцію, відділення якої розташоване поруч з місцем інциденту.
Деякі коментатори в мережі наполягали на тому, щоб не очищати бруківку, адже гонщики "намалювали" вісімку і це буде подарунком на 8 березня.
Треба продавати у комплекті / Фото "Цензор.НЕТ"
Відділення поліції було поруч з місцем інциденту / Фото Publika.ua
Як на дрифт реагувала поліція / Фото "Свідок"
Alyona Alyona склала конкуренцію комунальникам / Фото Victor Bened
Дуже зрозуміле пояснення / Фото my.ua
Робили рекламу Red Bull, а вийшла реклама Karcher / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"
Нова "прикраса" Софійської площі / Фото Victor Bened
Вакцинація триває
Вакцинація в Україні набирає обертів і вже чимало людей перевірили на собі ефект від "чіпування". Звісно ж, більшість розчарувалися, адже світитися у темряві вони не почали, та й 5G, як і раніше, роздавати не виходить.
Деяких людей дуже важко зрозуміти / Фото 24 каналу
Не треба так робити / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"
Занадто життєво / Фото GONI Мемаси
Зрозуміють не всі / Фото GONI Мемаси
Бо треба уважно обирати своє оточення / Фото Уляни Супрун
Як виживають біля ОП фантастичні звірі
Біля Офісу Президента оселилися незвичні мешканці. Тепер, крім мітингувальників, там можна буде побачити ще й фантастичних звірів, образи яких запозичили з творів української художниці Марії Примаченко.
Фантастичні звірі під ОП / Фото Victor Bened
Не факт, що під ОП безпечно / Фото Victor Bened