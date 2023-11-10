Работает на ФСБ: СМИ исследовали деятельность известного эксперта Юрия Швеца

Бывший офицер КГБ, а ныне популярный "эксперт", Юрий Швец транслирует кремлевские нарративы и работает на раскол украинского общества. Об этом пишет сайт Obozrevatel в своей статье, где исследует биографию однокурсника Путина.

По убеждению журналиста, Швец удачно маскируется под "хорошего русского". Однако на самом деле является агентом ФСБ.

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Журналисты исследовали биографию Юрия Швеца

"Экспертом" и ютуб-блогером Швец стал в 2021 году, анонсировав себя как "борца с путинским режимом". А с началом войны, развязанной Россией, активно вбрасывает в инфополе истории о повальной коррупции в Украине, хищении западной помощи и предателей во власти.

Юрий Швец в последнее время сосредоточил свое внимание исключительно на Украине и активно транслирует месседжи российской пропаганды, завернутые в обертку "мягкой силы", якобы с целью помочь украинцам, настроить их на правильный путь,

– говорится в публикации.

Как пишет журналист, учитывая КГБ-шное прошлое Швеца, тема спецслужб ему особенно близка. Он также любит сталкивать между собой американские и украинские спецслужбы.

Однако, вся вроде бы инсайдерская информация, воспоминания и истории "эксперта" вполне могут быть придуманы. А привлечь его в дестабилизацию Украины ФСБ решила после того, как его не удалось инфильтрировать ни в одно американское ведомство.

С тех пор "Швец из-за океана чуть ли не в режиме нон-стоп "спасает" Украину от внутренних и внешних врагов". Это свидетельствует, что он является составной частью российской ИПСО-шной сети и вовлечен в информационные спецоперации против Украины. Но, по мнению СМИ, эффективность Швеца для российских спецслужб падает, потому что украинцы уже не воспринимают его деструктивное влияние.