Правда, как пишет газета Tribune de Genève, российско-американский саммит может состояться не в отеле, а на одной из вилл.

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Найти в Женеве место, которое подходило бы как россиянам, так и американцам, – "это настоящая головоломка", пишет издание. Дело в том, что каждая из сторон имеет требования "как в плане безопасности, так и с точки зрения просто символики".

Крупные отели имеют свой козырь, однако там не хватает более уединенного и более нейтрального пространства, где можно было бы написать новые страницы истории,

– констатирует Tribune de Genève.

В то же время политикам могут предложить встретиться на вилле Fleur d'Eau. Интересно, что в ноябре 1985 года ее уже использовали для саммита лидеров СССР и США.

Обратите внимание! Виллу в 2018 году приобрел Институт Конфуция, который “известен как инструмент китайской мягкой силы”.

Tribune de Genève видит в этой ситуации "символику", что свидетельствует о "смене эпох" и росте "китайского влияния в международной Женеве". По ее мнению, швейцарским властям в будущем следует подыскать виллу для проведения двусторонних встреч глав государств.

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