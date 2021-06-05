Щоправда, як пише газета Tribune de Genève, російсько-американський саміт може відбутися не в готелі, а на одній з вілл.

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Знайти в Женеві місце, яке "пасувало б як російським, так і американцям, – це справжня головоломка", пише видання. Річ у тім, що кожна зі сторін має вимоги "як в плані безпеки, так і з точки зору просто символіки".

Великі готелі мають свій козир, проте там не вистачає більш усамітненого і більш нейтрального простору, де можна було б написати нові сторінки історії,

– констатує Tribune de Genève.

Водночас політикам можуть запропонувати зустрітися на віллі Fleur d'Eau. Цікаво, що у листопаді 1985 року її вже використовувати для саміту лідерів СРСР і США.

Зверніть увагу! Віллу у 2018 році придбав Інститут Конфуція, який “відомий як інструмент китайської м'якої сили”.

Tribune de Genève вбачає в цій ситуації "символіку", що свідчить про "зміну епох" і зростанні "китайського впливу в міжнародній Женеві". На її думку, швейцарській владі в майбутньому слід підшукати віллу для проведення двосторонніх зустрічей глав держав.

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