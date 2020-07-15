Очередное смертельное ДТП, совершенное пьяным водителем Mercedes на Старообуховской трассе под Киевом, в результате которого погибла целая семья, – это закономерность украинской реальности.

Об этом пишет RegioNews в своем материале "Смертельное ДТП на Киевщине. Причем здесь Дыминский с пасынком Фирташа".

"На одной только этой "мажорной" трассе из Киева в элитную Конча-Заспу резонансные ДТП случаются регулярно. При участии как рядовых, так и VIP-водителей. Так, в 2003 году здесь под колесами Mercedes-Benz S600 экс-мера Киева Леонида Черновецкого погиб 11-летний мальчик, а через полгода – 20-летний парень. В 2009 году на Старообуховке насмерть сбил человека еще один киевский экс-градоначальник – Александр Омельченко. Виновники ДТП наказаны не были, даже несмотря на все доказательства", – пишет издание.

Журналисты рассказали в своем материале о трех наиболее резонансных, но подзабытых общественностью ДТП, виновники которых до сих пор не наказаны и, будучи виновными в гибели людей, наслаждаются жизнью.

Самым свежим был случай с львовским миллиардером Петром Дыминским, Mercedes S65 которого просто снес 18 августа 2017 года старенький Оpel, за рулем которого была 31-летняя Наталья Триль. Наталью хоронили в свадебном платье, потому что на днях она должна была выйти замуж. А сам Дыминский с места происшествия скрылся, даже не попытавшись оказать первую помощь пострадавшей.

"Петр Дыминский срочно вылетел за границу: сначала – "на лечение" в Швейцарию, затем – в Грецию, где и находится до сих пор, несмотря на ордер Интерпола о его задержании. Прогресса в расследовании ДТП и наказания виновных нет уже 3 года, дело фактически "застряло", – пишет издание.

Похожая история и с пасынком олигарха Дмитрия Фирташа. 30 мая 2007 года на столичном бульваре Шевченко BMW-M6, за рулем которого сидел Сергей Калиновский, на огромной скорости врезался в припаркованные жигули. Водитель жигулей, прапорщик внутренних войск, погиб на месте, вскоре в больнице умерла и 25-летняя пассажирка БМВ.

"В марте 2008 года прокуратура закрыла дело – "за отсутствием признаков преступления". Письмо с такой формулировкой получила вдова погибшего. Затем дело возобновили – опять же под давлением общественности. Второй раз Калиновского задержали в 2015 году. Слушание дела объявили на март 2017 года, однако оно не состоялось из-за отсутствия свидетелей", – пишет издание.

Однако, еще более вопиющим случаем может считаться ДТП в Одессе в 2008 году, когда пострадало сразу 11 автомобилей. Один из водителей, 28-летний таксист, погиб на месте. За рулем автомобиля-нарушителя находился Феликс Петросян – сын одесского политика, заместителя председателя облсовета Феликса Петросяна-старшего, руководителя Партии пенсионеров Украины, который также владел авторынком "Куяльник". Вопиющим не потому, что Петросяна "отмазали", а потому, что уже в 2014 году он начал позиционировать себя как политик, развешивая в городе билборды с поздравлениями одесситов и давая интервью местным журналистам.

"Таких историй можно вспомнить очень много, но именно эти три весьма показательны для Украины. Это своеобразные маркеры нашей действительности, в которой убить человека на дороге и остаться безнаказанным не является фантастикой. Эти конкретные случаи и их многократные повторения прочно оседают в сознании украинских граждан, которые по-своему трактуют мем "закон один для всех", – подводят итог журналисты.

Напомним, под Киевом произошло тройное ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. Автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. За рулем автомобиля Mercedes, который спровоцировал аварию, находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.