Чергова смертельна ДТП, вчинена п'яним водієм Mercedes на Старообухівській трасі під Києвом, в результаті якого загинула ціла сім'я - це закономірність української реальності.

Про це пише RegioNews у своєму матеріалі "Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа".

"На одній тільки цій "мажорній" трасі з Києва в елітну Конча-Заспу резонансні автопригоди трапляються регулярно. За участю як рядових, так і VIP-водіїв. Так, в 2003 році тут під колесами Mercedes-Benz S600 ексмера Києва Леоніда Черновецького загинув 11-річний хлопчик, а через пів року – 20-річний хлопець. У 2009 році на Старообухівці на смерть збив людину ще один київський ексградоначальник – Олександр Омельченко. Винуватці ДТП покарані не були, навіть незважаючи на всі докази", – пише видання.

Журналісти розповіли в своєму матеріалі про три найбільш резонансні, але призабуті громадськістю ДТП, винуватці яких до цих пір не покарані і, будучи винними в загибелі людей, насолоджуються життям.

Найсвіжішим був випадок із львівським мільярдером Петром Димінським, Mercedes S65 якого просто зніс 18 серпня 2017 року старенький Оpel, за кермом якої була 31-річна Наталія Тріль. Наталю ховали у весільній сукні, тому що днями вона повинна була вийти заміж. А сам Димінський з місця події втік, навіть не спробувавши надати першу допомогу постраждалій.

"Петро Димінський терміново вилетів за кордон: спочатку – "на лікування" до Швейцарії, потім – в Грецію, де і знаходиться до цих пір, незважаючи на ордер Інтерполу про його затримання. Прогресу в розслідуванні ДТП і покарання винних немає вже 3 роки, справа фактично "застрягла", – пише видання.

Схожа історія і з пасинком олігарха Дмитра Фірташа. 30 травня 2007 року на столичному бульварі Шевченка BMW-M6, за кермом якого сидів Сергій Калиновський, на величезній швидкості врізався в припарковані Жигулі. Водій Жигулів, прапорщик внутрішніх військ, загинув на місці, невдовзі в лікарні померла і 25-річна пасажирка БМВ.

"У березні 2008 року прокуратура закрила справу – "за відсутністю ознак злочину". Лист з таким формулюванням отримала вдова загиблого. Потім справу поновили – знову ж під тиском громадськості. Вдруге Калиновського затримали в 2015 році. Слухання справи оголосили на березень 2017-го, однак воно не відбулося через відсутність свідків", – пише видання.

Однак, ще більш кричущим випадком може вважатися ДТП в Одесі в 2008 році, коли постраждало відразу 11 автомобілів. Один з водіїв, 28-річний таксист, загинув на місці. За кермом автомобіля-порушника знаходився Фелікс Петросян – син одеського політика, заступника голови облради Фелікса Петросяна-старшого, керівника Партії пенсіонерів України, який також володів авторинком "Куяльник". Кричущим не тому, що Петросяна "відмазали", а тому, що вже в 2014 році він почав позиціонувати себе як політик, розвішуючи в місті білборди з привітаннями одеситів і даючи інтерв'ю місцевим журналістам.

"Таких історій можна пригадати дуже багато, але саме ці три вельми показові для України. Це своєрідні маркери нашої дійсності, в якій вбити людину на дорозі і залишитися безкарним не є фантастикою. Ці конкретні випадки і їх багаторазові повторення міцно осідають у свідомості українських громадян, які по-своєму трактують мем "закон один для всіх", – підводять підсумок журналісти.

Нагадаємо, під Києвом сталося потрійне ДТП, в якому загинула сім'я з чотирьох осіб. Автомобіль Mercedes врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter, після чого вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai. За кермом автомобіля Mercedes, який спричинив аварію, знаходився чоловік в стані алкогольного сп'яніння.