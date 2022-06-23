Танкеры "исчезают" у Азорских островов – крохотной группы островов, расположенной в 1500 километрах к западу от Португалии. Вероятно, внутри Атлантики происходят невидимые передачи нефти с корабля на корабль.

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Танкеры с российской нефтью все чаще выключают локацию в Атлантике

По меньшей мере, 3 танкера с российской нефтью за последние 10 дней исчезли из систем отслеживания судов (AIS), когда приближались к Азорским островам. Это может свидетельствовать о передаче партий другим судам. До полномасштабного вторжения России в Украину таких передач не было, тем более с отключением спутникового мониторинга.

Пока непонятно, почему это происходит. По всей вероятности, некоторые покупатели российской нефти хотят завершить покупку как можно частнее. Обратите внимание, что Евросоюз утвердил 6 пакет санкций против страны-агрессорки, содержащей эмбарго на нефть. Однако это ограничение начнет действовать только в декабре.

В то же время некоторые российские грузы начинают исчезать из виду на пути в Азию. Перегрузка нефти с судна на судно является обычным явлением. Кроме этого, российские танкеры годами находились у побережья Дании с выключенной локацией, а в последнее время – и в Средиземном море, и даже у Азорских островов.

Однако реже случается то, что суда просто исчезают из виду. Такую тактику часто используют для перевозки нефти из подсанкционных Ирана и Венесуэлы. Тогда суда двигаются рядом, а затем меньший танкер передает свой груз на большее. После этого он будет транспортировать нефть на дальние торговые пути, чаще всего в Азию.



Передача российской нефти с корабля на корабль между Мадейрой и Азорскими островами / Фото Bloomberg

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Коротко о нефтяном эмбарго

Еще в начале полномасштабной войны в Украину Австралия, Канада и Соединенные Штаты Америки запретили импорт российской нефти.

В свою очередь, Великобритания пообещала сделать это до конца 2022 года.

После более месяца обсуждений Европейский Союз также наложил на Россию нефтяное эмбарго . Такое решение ЕС до конца года сократит импорт нефти и нефтепродуктов страны-агрессорки на 92%.

Однако не все страны пошли по такому пути. В частности, Кипр, Мальта и Греция с начала полномасштабной войны в Украине, наоборот, вдвое увеличили объемы поставки российской нефти.

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