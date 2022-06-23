Танкери "зникають" біля Азорських островів – крихітної групи островів, розміщеної за 1500 кілометрів на захід від Португалії. Ймовірно, у середині Атлантики відбуваються невидимі передачі нафти з корабля на корабель.
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Танкери з російською нафтою дедалі частіше вимикають локацію в Атлантиці
Щонайменше 3 танкери з російською нафтою за останні 10 днів зникли з систем відстеження суден (AIS), коли наближалися до Азорських островів. Це може свідчити про передачу партій на інші судна. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну таких передач не було, тим паче з вимкненням супутникового моніторингу.
Наразі незрозуміло, чому це відбувається. Цілком ймовірно, що деякі покупці російської нафти хочуть завершити купівлю якомога приватніше. Зауважте, що Євросоюз затвердив 6 пакет санкцій проти країни-агресорки, який містить ембарго на нафту. Проте це обмеження почне діяти лише в грудні.
Водночас деякі російські вантажі починають зникати з поля зору на шляху до Азії. Перевантаження нафти з судна на судно є звичним явищем. Окрім цього, російські танкери роками були біля узбережжя Данії з вимкненою локацією, а останнім часом – й у Середземному морі та навіть біля Азорських островів.
Однак рідше трапляється те, що судна просто зникають з поля зору. Таку тактику часто використовують для перевезення нафти з підсанкційних Ірану та Венесуели. Тоді судна рухаються поруч, а потім менший танкер передає свій вантаж на більший. Після цього він транспортує нафту на далекі торгові шляхи, найчастіше – в Азію.
Передача російської нафти з корабля на корабель між Мадейрою та Азорськими островами / Фото Bloomberg
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Коротко про нафтове ембарго
- Ще на початку повномасштабної війни в Україні Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки заборонили імпорт російської нафти.
- Своєю чергою, Велика Британія пообіцяла зробити це до кінця 2022 року.
- Після понад місяця обговорень Європейський Союз також наклав на Росію нафтове ембарго. Таке рішення ЄС до кінця року скоротить імпорт нафти та нафтопродуктів країни-агресорки на 92%.
- Однак не усі країни пішли таким шляхом. Зокрема, Кіпр, Мальта та Греція з початку повномасштабної війни в Україні навпаки вдвічі збільшили обсяги постачання російської нафти.
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