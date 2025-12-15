СМИ пишут, что Зеленский будет говорить с Трампом: что сказал об этом гарант
- Зеленский может поговорить по телефону с Трампом о мирном соглашении.
- По данным AFP, разговор планируется на 15 декабря.
В Берлине активно обсуждают мирное соглашение. От США там находятся посланники, но, конечно, последнее слово будет за Трампом. Есть данные, что может состояться разговор американского и украинского лидеров.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на совместную конференцию Зеленского и Мерца.
Смотрите также На мирных переговорах надо достичь 5 целей: Мерц назвал их
Будет ли говорить Зеленский с Трампом 15 декабря?
Журналисты спросили у украинского президента, может ли состояться его телефонный разговор с Трампом.
Не знаю, честно говоря. Все может быть,
– ответил Зеленский.
Напомним, издание AFP приводило информацию, что Трамп 15 декабря позвонит Зеленскому и европейским лидерам – должны обсудить мирное соглашение.
Говорилось о том, что со стороны ЕС будут Макрон, Мерц, Стармер и другие представители Европы. С американской стороны – Уиткофф и Кушнер.
Президент США Дональд Трамп должен позвонить своему украинскому коллеге и европейским лидерам в понедельник во время ужина, на котором они будут присутствовать в столице Германии,
– цитирует Le Monde.
США убеждены, что дают хорошие гарантии Украине, а Россия согласится на сделку
Деталей относительно гарантий безопасности для Украины нет, но они "не будут обсуждаться бесконечно".
В целом в США говорят, что проект соглашения, который является результатом переговоров с украинцами в Берлине, содержит "очень сильные гарантии безопасности" для Киева, похожие на пятую статью НАТО.
"Все, что, по нашему мнению, нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено", – заверил журналистов чиновник США.
Украина и европейские лидеры якобы очень довольны этим возможным соглашением. В Америке уверены, что Россия примет его – в том числе гарантии безопасности для Украины.
По словам источника, эти гарантии безопасности – "платиновые". Они потребуют голосования в Сенате США, но Трамп якобы готов был к этому.
"Я думаю, что это особенно удивило украинцев и европейцев", – сказал собеседник.
Один разговор 15 декабря уже сорвался
Интересно, что в этот день должны были общаться министры иностранных дел стран ЕС и представители США, но этот разговор сорвался. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас объяснила это техническим сбоем.
"Мне нечего рассказать о переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Я не знаю, была ли это кибератака, или нет, но точно технологии не сработали, поэтому у нас не было действительно хорошего разговора", – сказала она.