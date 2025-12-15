СМИ пишут, что Зеленский будет говорить с Трампом: что сказал об этом гарант

В Берлине активно обсуждают мирное соглашение. От США там находятся посланники, но, конечно, последнее слово будет за Трампом. Есть данные, что может состояться разговор американского и украинского лидеров.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на совместную конференцию Зеленского и Мерца.

Смотрите также На мирных переговорах надо достичь 5 целей: Мерц назвал их

Будет ли говорить Зеленский с Трампом 15 декабря?

Журналисты спросили у украинского президента, может ли состояться его телефонный разговор с Трампом.

Не знаю, честно говоря. Все может быть,

– ответил Зеленский.

Напомним, издание AFP приводило информацию, что Трамп 15 декабря позвонит Зеленскому и европейским лидерам – должны обсудить мирное соглашение.

Говорилось о том, что со стороны ЕС будут Макрон, Мерц, Стармер и другие представители Европы. С американской стороны – Уиткофф и Кушнер.

Президент США Дональд Трамп должен позвонить своему украинскому коллеге и европейским лидерам в понедельник во время ужина, на котором они будут присутствовать в столице Германии,

– цитирует Le Monde.

США убеждены, что дают хорошие гарантии Украине, а Россия согласится на сделку

Деталей относительно гарантий безопасности для Украины нет, но они "не будут обсуждаться бесконечно".

В целом в США говорят, что проект соглашения, который является результатом переговоров с украинцами в Берлине, содержит "очень сильные гарантии безопасности" для Киева, похожие на пятую статью НАТО.

"Все, что, по нашему мнению, нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено", – заверил журналистов чиновник США.

Украина и европейские лидеры якобы очень довольны этим возможным соглашением. В Америке уверены, что Россия примет его – в том числе гарантии безопасности для Украины.

По словам источника, эти гарантии безопасности – "платиновые". Они потребуют голосования в Сенате США, но Трамп якобы готов был к этому.

"Я думаю, что это особенно удивило украинцев и европейцев", – сказал собеседник.

Один разговор 15 декабря уже сорвался

Интересно, что в этот день должны были общаться министры иностранных дел стран ЕС и представители США, но этот разговор сорвался. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас объяснила это техническим сбоем.

"Мне нечего рассказать о переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Я не знаю, была ли это кибератака, или нет, но точно технологии не сработали, поэтому у нас не было действительно хорошего разговора", – сказала она.