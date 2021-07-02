СМИ подозревают представителя ЕБРР Магалецкого в коррупции на строительстве Житомирской окружной

Заместитель директора представительства ЕБРР в Украине Марк Магалецкий может быть причастен к коррупции на строительстве окружной дороги Житомира

Об этом говорится в расследовании программы "Секретные материалы".

Журналисты сняли на видео, как Магалецкий обедает с высокопоставленным сотрудником IRD Engineering s.r.l – компании, осуществляющей технический надзор за строительством дорожных объектов, в том числе окружной Житомира.

Представитель IRD Engineering Юрий Срибняк передает Магалецкому непрозрачный пакет. Журналисты предполагают, что в нем может быть взятка за продление контракта с ЕБРР.

Напомним, Житомирскую окружную строила китайская Synohidro, из-за низкого качества работ Укравтодор был вынужден разорвать контракт. Однако компания IRD Engineering, которая как раз и должна была следить за качеством, осталась в проекте.

При этом Служба автомобильных дорог Житомирской области, а потом и сам Укравтодор были недовольны работой IRD Engineering. В сюжете показаны копии соответствующего письма, направленного Укравтодором СБУ.

Также журналисты показали фрагмент переписки информатора, бывшего сотрудника IRD Engineering, с руководством ЕБРР.

Заявитель, который по понятным причинам захотел остаться анонимом, уверяет, что Марк Магалецкий закрывает глаза на все нарушения на строительстве Житомирской объездной дороги, за что получает от подрядчиков солидные бонусы,

– комментируют журналисты.

Информатор также утверждает, что представитель IRD Engineering получил от владельца компании "компенсацию" за услуги Магалецкого. В свою очередь, представитель ЕБРР обязался поддерживать IRD Engineering в будущих тендерах.

Журналисты-расследователи говорят, что располагают и другими доказательствами преступной схемы. В частности, жена Срибняка Алла как ФОП получает от ЕБРР ежемесячно около 3 тысяч евро за консалтинговые услуги, которые она не оказывала.

Все эти схемы, переписки и теплые обеды с непрозрачными пакетами, похоже, направлены на затягивание строительства дорог в Украине, еще и за кредитные средства, которые вскоре мы будем с вами отдавать,

– констатируют журналисты.