Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает 24 Канал. По его словам, подобные публикации формируют искаженные нарративы – авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно.

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МИД отреагировало на сомнения по поводу украинского курса на членство в НАТО

Николенко отметил, что МИД обратил внимание на публикацию от Немецкого агентства печати (DPA). В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечь от "намного более важной поддержки Украины".

Кроме того, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Также агентство заключило, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.

Указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность,

– подчеркнул спикер МИД.

По его словам, Украину впереди действительно ожидают важные сражения, но наше государство уже достигло поразительных успехов в обороне от российской агрессии.

"В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты – неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий", – отметил Николенко.

Он добавил, что не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы. Украинцы уже сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность.

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"Во-вторых, раньше мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут "спровоцировать" Россию на новую агрессию. Как уже отмечал министр Дмитрий Кулеба, единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность", – заявил дипломат.

Он напомнил, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и разожгла войну на Востоке, Украина была официально внеблоковой страной. Внеблоковость нашего государства не помогла удержать Россию от агрессии. Не смогли противодействовать этому и дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса.

Потому что цель Москвы – полное уничтожение Украины. Продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию унять свою агрессию,

– подчеркнул Николенко.

По его словам, текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО.

"Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса. Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", – пояснил спикер МИД.

Он добавил, что именно поэтому в ответ на рассуждения анонимных источников МИД:

подчеркивает, что вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса,

призывает партнеров проявить лидерство.

"Министр Дмитрий Кулеба четко очертил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело", – подытожил Николенко.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже б стала членом Альянса, если бы решение о вступлении принимал действующий генсек Йенс Столтенберг. Однако вступление в НАТО требует союзного решения.